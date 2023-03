Chega irá propor ao Governo limitação de lucros para salvaguardar população

O líder do Chega, André Ventura, afirma que o partido defende o mercado livre e que uma das medidas que irá propor ao governo é a limitação dos lucros para salvaguardar as populações.



"Com toda a cautela que acho que temos de ter nesta matéria, neste momento não podemos permitir que haja retalhistas com lucros na casa os 200% quando os portugueses não conseguem pagar o seu cabaz alimentar", refere André Ventura.





O deputado refere que na generalidade dos produtos existe um aumento de 30% dos preços e que "ninguém está a pedir que vendam abaixo do preço de custo".