O gabinete de imprensa do Chega garante que custeou quartos para os três agentes do Corpo de Segurança Pessoal que acompanharam Matteo Salvini durante o Congresso do partido em Coimbra, contrariando a informação avançada pelo CM na segunda-feira.



De facto, os três polícias dormiram no mesmo hotel, mas em quartos cedidos por seguranças de André Ventura, que se aperceberam do caso.