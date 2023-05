A manifestação convocada pelo Chega e anunciada por André Ventura como um “cerco ao largo do Rato contra a corrupção e a impunidade do PS” juntou este sábado cerca de 200 pessoas. Os manifestantes foram mantidos a vários metros do edifício protegido por grades. Cerca de vinte agentes das equipas de intervenção rápida da PSP, acompanhados de várias viaturas, criaram um perímetro de segurança e cortaram a estrada em frente ao largo do Rato.



O líder do Chega declarou que “a ação é diferenciada da que temos tido em democracia, precisamente porque o PS tem cercado e sequestrado a nossa democracia”. “Inqualificável” e “profundamente antidemocrático” foi como o PS classificou a iniciativa. “O PS nem se vitimiza nem se deixa intimidar pelo Chega”, avisou o secretário-geral adjunto do PS. Já o líder parlamentar do PS afirmou que este cerco “revela bem como a extrema-direita nunca tem uma agenda construtiva, e não tem limites para colocar em causa as instituições da República”.