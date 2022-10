Os Deputados do Chega requerem a constituição imediata de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).Em comunicado, o partido afirma que tem a comissão deverá ter como objetivo "avaliar todo o processo de reestruturação do SIRESP, levado a efeito após os incêndios de 2017 por vários membros do Governo, e em vários governos" e "avaliar as decisões dos vários membros do Governo que, durante aquele período, tutelaram o SIRESP".