Chega pede audiência urgente de Miguel Alves

O Chega enviou ontem à noite à presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a deputada socialista Alexandra Leitão, um requerimento a pedir a audição urgente do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves.

O partido de André Ventura justifica o pedido com as notícias veiculadas nos últimos dias pela comunicação social, dando que Miguel Alves "é arguido em dois processos judiciais, estando alegadamente em causa, a prática do crime de prevaricação e demais ilícitos de natureza económica e financeira, alegadamente cometidos no período temporal em que o visado era presidente do executivo camarário de Caminha, com especial enfoque público num adiantamento camarário de 300 mil euros a uma empresa desconhecida e que nunca realizou a obra para a qual se destinava o montante em causa".

O Chega acrescenta, no requerimento, que independentemente das condutas que estão a ser investigadas virem a ser consideradas como passíveis de configurar ou não ilícitos criminais, as justificações avançadas por Miguel Alves, "em nada dignificam o exercício da governação de que o mesmo faz parte, pelo que deve o visado prestar cabais esclarecimentos sobre as mesmas, clarificando junto da Assembleia da República, o seu contexto político".