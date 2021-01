Chega pede demissão de Conselho Directivo do INEM

O Chega defendeu este sábado a demissão "o mais breve possível" do conselho diretivo do INEM, na sequência da polémica com a vacinação contra a covid-19 de pessoas fora dos critérios do plano.

Em comunicado, o Chega considerou "inadmissível e vergonhoso" que numa altura "em que estão ainda por vacinar milhares de profissionais que combatem diariamente a pandemia" o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) "tenha decidido vacinar contra a covid-19 funcionários considerados não prioritários" e até funcionários de uma pastelaria, no Porto.

Se o conselho diretivo não se demitir, "deve então a ministra da Saúde pronunciar-se, garantindo que estes profissionais são efetivamente afastados das funções que desempenham", lê-se no comunicado.

Segundo noticiou hoje o Correio da Manhã, a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação.

Na sequência desta polémica, o responsável pela delegação do Norte do INEM apresentou a demissão.

Já na quinta-feira, uma denúncia da Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC) de que o instituto teria incluído na vacinação contra a covid-19 profissionais não prioritários fez com que o INEM viesse negar "todas e quaisquer acusações de favorecimento pessoal" no seu processo de vacinação.