Chega pesca no PSD

Eduardo Teixeira e Francisco Gomes, ambos ex-deputados do PSD, serão cabeças de lista pelo Chega às próximas eleições legislativas, marcadas para 10 de março.



Eduardo Teixeira será cabeça de lista por Viana do Castelo e Francisco Gomes pela Madeira, onde o partido espera eleger um deputado.



CM junto de uma fonte do partido.



Dois nomes aos quais se deverá juntar Maló de Abreu, deputado que se desvinculou recentemente dos social-democratas e que deverá ser cabaça de lista do Chega pelo círculo da Emigração.



