O presidente do Chega, André Ventura, sustentou esta segunda-feira que não pode haver “retalhistas com lucros na casa dos 200%”, o que levou o partido a entregar na Assembleia da República um projeto de lei que pretende fixar um “limite máximo de 15% na margem de lucro bruta” na venda de “bens alimentares do cabaz essencial”.O Chega propõe que o Governo determine quais os bens alimentares que podem ser abrangidos e que a medida vigore por seis meses, “podendo a sua aplicação ser prolongada por igual período de tempo”, se for necessário.