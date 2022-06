O Chega vai entregar no Parlamento um projeto de lei que institui a pena de prisão perpétua para “crimes praticados com especial perversidade, nomeadamente contra crianças” como o caso do homicídio de Jéssica, segundo o diploma a que o Correio da Manhã teve acesso. A proposta, que acautela a revisão da pena e a liberdade condicional, também se aplica a casos de homicídio qualificado se o elevado grau de ilicitude for provado e se o autor do crime for familiar da vítima.









Ver comentários