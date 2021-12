Chega propõe taxa única de IRS, prisão perpétua e quotas de imigrantes no programa eleitoral

O Chega apresentou esta quinta-feira o seu programa eleitoral para as eleições legislativas, propondo medidas como a criação de uma taxa única de IRS, a prisão perpétua, a introdução de quotas de imigrantes ou uma "pensão mínima garantida".

Tornado 'slogan' do partido durante o IV Congresso, em Viseu, o programa eleitoral do Chega, apresentado no Palácio Marqueses da Praia e Monforte, em Loures, volta a recorrer à retórica salazarista, tendo como mote "Por um novo regime democrático: Deus, Pátria, Família e Trabalho".

O documento de oito páginas é composto por 14 pontos onde se abordam áreas como a reforma do sistema fiscal e judicial, propostas para a saúde, imigração ou educação, ou a criação de um Ministério da Família.