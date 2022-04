Chega quer comprar o edifício-sede do CDS no Largo do Caldas

O Chega está interessado em comprar o edifício-sede do CDS, situado no Largo do Caldas, em Lisboa. Para já, o presidente do partido, André Ventura, não se compromete com valores, mas adiantou ao CM que uma renda de 5 mil euros mensais é uma possibilidade.



Confrontado com a hipótese de o edifício histórico dos centristas ser adquirido por 7 milhões de euros pelo Chega, como avançado por algumas publicações, André Ventura disse apenas que o pagamento será sempre faseado, remetendo para esta segunda-feira a “primeira proposta” sobre o imóvel, que pertence ao Patriarcado de Lisboa.









