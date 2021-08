Chega quer cortar pensões de políticos condenados por crimes como corrupção em até 75%

O partido Chega anunciou esta terça-feira um projeto-lei para introduzir cortes de entre 25 e 75% nas pensões de titulares de cargos públicos ou políticos condenados pelos crimes de corrupção, tráfico de influência, peculato ou desvio de fundos.

O diploma, a que a Lusa teve acesso e que o partido classifica como "uma inovação legislativa", altera o Estatuto da Aposentação no artigo relativo à remuneração mensal.

"Caso os beneficiários tenham sido titulares de cargos públicos ou políticos e tenham sido condenados pelos crimes de corrupção, tráfico de influência, desvio de fundos ou peculato, a pensão a que têm direito sofrerá um corte definitivo entre 25% e 75% do seu valor definitivamente atribuído", propõe o Chega no articulado do projeto-lei.