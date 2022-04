O partido Chega ficou com o gabinete do CDS no Parlamento e agora quer ocupar o histórico edifício-sede dos centristas no Largo do Caldas, em Lisboa. Mas o líder do CDS, Nuno Melo, garantiu ontem nas redes sociais que o partido não vai sair: “Em relação a uma sede de que gostamos muito, com contrato válido e as rendas pagas, de que só sairemos um dia se quisermos, - e não queremos”.









