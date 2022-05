O partido Chega vai entregar um projeto de lei na Assembleia da República que "determina o fim da possibilidade de acumulação de pensões por parte dos titulares de cargos públicos e políticos delas beneficiários", segundo o diploma a que o Correio da Manhã teve acesso.



A iniciativa surge na sequência da manchete deste sábado do CM que dá conta que ex-deputados e ex-governantes ganham pensões milionárias ao acumularem as reformas por aposentação com as subvenções vitalícias atribuídas a titulares de cargos políticos.









