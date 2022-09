Chega quer penas mais duras para crimes sexuais

O Chega vai apresentar na Assembleia da República um projeto de lei que agrava as molduras penais aplicáveis aos crimes sexuais e introduz a sanção acessória de castração química para casos de reincidência.



De acordo com o documento, a que o CM teve acesso, além do aumento das penas nos casos de violação, que pode chegar aos 12 anos de cadeia, a sanção acessória da castração química aplica-se nos casos em que o crime seja praticado "em contexto de especial perversidade ou censurabilidade" – extrema violência, violação em grupo ou contra pessoa indefesa em razão de doença ou deficiência, ou quando o agressor for ascendente ou adotante da vítima.





Segundo o projeto de lei do partido de André Ventura, "entende-se por castração química a forma temporária de castração, suportada pela indução de medicamentos hormonais, e medicamentos inibidores da libido, aplicada em estabelecimento médico devidamente autorizado e credenciado para o efeito". Caberá ao tribunal fixar o limite temporal da castração química.