Chega quer presidente do Infarmed no Parlamento devido ao caso das gémeas tratadas no Santa Maria

O Chega vai pedir de forma potestativa a presença do presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, no Parlamento, de forma a explicar aos deputados como é que o medicamento milionário foi aprovado para as gémeas luso-brasileiras.

"Já percebemos que o PS não vai permitir que seja possível ouvir Marta Temido e Lacerda Sales", disse André Ventura, esta quinta-feira, no Parlamento. O deputado anunciou ainda que o partido vai propor à comissão de transparência que abra um inquérito à atuação de Marta Temido e Lacerda Sales.

Desta forma, devem ser ouvidos sobre este caso, no Parlamento, também o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a diretora do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Ana Paula Martins, o que já foi aprovado e acontecerá este mês.