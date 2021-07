Chega quer revogação da nomeação de Vítor Fernandes e escrutínio pela Assembleia da República de novo nome

O partido Chega anunciou esta segunda-feira um projeto de resolução que recomenda ao Governo que revogue a proposta de nomeação de Vítor Fernandes para presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento.

A resolução do Chega - sem força de lei - recomenda ainda ao Governo que apresente, no prazo máximo de 15 dias, um novo nome à Assembleia da República, "para escrutínio e aprovação do mesmo".

Em causa está, segundo o partido liderado pelo deputado único André Ventura, "o excecional contexto em que, fruto da chegada de centenas de milhões em fundos europeus, a atividade do Banco de Fomento deve ser mais do que nunca pautada pela integridade, imparcialidade e transparência na gestão dos mesmos".