Chega quer ver contratos celebrados pela câmara de Caminha

O Chega solicitou, esta terça-feira, à câmara de Caminha cópias dos documentos relativos à construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço, em Vilarelho, e de um Centro de Ciência e Tecnologia, em Vilar de Mouros, quando o atual secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, era presidente daquele município.

A solicitação foi feita através de um requerimento enviado ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, assinado por André Ventura. Miguel Alves é arguido em dois processos judiciais, nos quais são alegadamente investigados factos cometidos enquanto autarca de Caminha.

Entre a documentação requerida, constam: cópia do contrato-promessa celebrado entre o município de Caminha e a empresa Green Endogenous, S.A., em 2020, para o arrendamento ao município de um Centro de Exposições Transfronteiriço, também referido como pavilhão multiusos; cópia do contrato celebrado entre o município de Caminha e a empresa Green Endogenous, S.A., presumivelmente com a promessa de arrendamento ao município de um Centro de Ciência e Tecnologia; cópia das garantias oferecidas ao município de Caminha, para garantia da construção dos empreendimentos imobiliários acima referidos, ou informação sobre os montantes, validade e prazo dessas mesmas garantias; cópia dos contratos de prestação de serviços na área da comunicação assinados nos últimos 10 anos.