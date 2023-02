Chega questiona ministra da Defesa após programa da CMTV que revelou uso de instalações militares por toxicodependentes

A utilização de instalações militares no Porto como abrigo de toxicodependentes, denunciada esta quinta-feira à noite, no programa "Doa a quem Doer", levou o grupo parlamentar do Chega a endereçar esta manhã uma pergunta à ministra da Defesa, no sentido de saber o que está a ser feito para proteger o património do Estado e garantir a segurança e a paz pública.

O Chega realça ainda que a situação denunciada pela CMTV é muito grave. E questiona o que está a ser feito "para resolver a situação, sobretudo quando em causa estão não só questões de segurança e inviolabilidade de instituições físicas do Ministério da Defesa, bem como, se nada for feito, uma compactuação, nem que seja por negligência, com práticas e comportamentos que para lá de criminais são igualmente passíveis de colocar em causa a ordem e saúde pública".