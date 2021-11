Chega só aceita "medidas cirúrgicas" contra a Covid-19 sem restrições de horários ou de mobilidade

O líder do Chega afirmou esta sexta-feira que o partido compreende a necessidade de medidas "pontuais e cirúrgicas", mas rejeitando quaisquer restrições de horários de estabelecimentos ou de mobilidade das pessoas, bem como regressos ao estado de emergência.

Num vídeo enviado à comunicação social, André Ventura disse que o Chega acompanhou a reunião dos especialistas e políticos sobre a evolução da pandemia de covid-19 que decorreu no Infarmed, em Lisboa, e admitiu que a situação "está hoje mais complicada que há um ou dois meses atrás", o que considerou natural devido à proximidade do Inverno.

"É preciso compreender e dar uma mensagem ao país de que estamos numa situação muito diferente de há um ano atrás. O Chega entende e compreende a necessidade de medidas pontuais que previnam o aumento, a escalada do número de internamentos e de infeções, mas não devem passar por restrições de mobilidade ou de horários que destruam novamente ou enfraqueçam a economia portuguesa e a vida das famílias", afirmou.

Para Ventura, neste momento apenas devem estar em cima da mesa medidas como o "eventual reforço do uso de máscara" - mas que não deve ser alargado nem a todos os locais nem à via pública, como chegou a admitir o Presidente da República -, bem como pelo "reforço da testagem à população e as campanhas de prevenção"

"É nestes três tópicos que se deve concentrar a ação do Governo", considerou, rejeitando em absoluto regressar a cenários vividos em 2020 ou 2021 de estado de emergência.

O líder do Chega acusou ainda o Governo de não ter aproveitado o verão para reforçar a capacidade dos centros de saúde "quando o deveria ter feito".

Portugal regista esta sexta-feira 2398 novos casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, com doze mortes associadas à covid-19, e um aumento de internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, estão agora internadas 523 pessoas, mais nove do que na quarta-feira, das quais 72 em unidades de cuidados intensivos, menos três do que nas últimas 24 horas.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18 234 pessoas e foram contabilizados 1.104.189 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.