Chega vai apresentar projeto de revisão constitucional em setembro

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou esta segunda-feira que aquele partido de extrema-direita irá entregar "já em setembro" um projeto de revisão constitucional no parlamento.

"Quero anunciar ao país que o Chega dará entrada, já em setembro, de um grande projeto de revisão constitucional, o mesmo que o PSD prometeu que faria mas que nunca chegou a ver a luz do dia", disse André Ventura, que falava no arranque das Jornadas Parlamentares do Chega, que decorrem na Figueira da Foz.

Segundo André Ventura, este projeto de revisão constitucional pretende tocar "naquilo em que o sistema não quer" que se toque.