Chega vai candidatar ex-embaixador para o Conselho de Estado

O partido de extrema-direita Chega vai apresentar um candidato para o Conselho de Estado, adiantou ao CM o presidente do partido, André Ventura. A escolha recai sobre António Tânger, vice-presidente do Chega e antigo embaixador de Portugal em Doha, no Egito e na Lituânia.

"É importante ter no Conselho de Estado personalidades com experiência a nível político e diplomático, sobretudo num tempo de conflitos internacionais que ameaçam a paz e a estabilidade da comunidade internacional. António Tânger reúne, sem dúvida, essas qualidades", afirma André Ventura.

De acordo com o Chega, o artigo 256 do regimento da Assembleia da República permite ao partido avançar com essa candidatura, uma vez que tem mais do que dez deputados. Além do Chega, apenas PS e PSD estão em circunstâncias iguais.

O Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República, por ele presidido.

Ao Conselho de Estado compete pronunciar-se sobre um conjunto de atos da responsabilidade do Presidente da República. Deve também aconselhá-lo, no exercício das suas funções, sempre que ele assim o solicite.

O Conselho de Estado é constituído por membros que o são por inerência dos cargos que desempenham ou que ocuparam e por membros designados pelo Presidente da República e eleitos pela Assembleia da República.