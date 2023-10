Chega vai propor aumentos até 20% para profissionais de saúde

O Chega vai propor, no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano, um aumento até 20% das remunerações dos profissionais de saúde, além da equiparação entre funcionários contratados e efetivos, anunciou o presidente do partido.

Numa declaração aos jornalistas na sede do Chega, em Lisboa, André Ventura indicou que o seu partido vai propor o "aumento até 20% das remunerações de todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde".

Apontando que o próximo orçamento prevê um reforço das verbas para esta área, o líder do Chega defendeu que "o aumento de 9,8% orçamentado permitiria esse aumento de 20% sem criar grande crise no sistema nacional de saúde".

André Ventura afirmou que os deputados do Chega vão propor também "a equiparação" em termos de direitos dos funcionários contratados com os efetivos, considerando que "não se compreende que muitos continuem a ter tratamento diferenciado", o que classificou como "uma injustiça".

"Esta equiparação era um passo fundamental e decisivo para garantir que a contestação no Ministério da Saúde desce de nível e está em níveis aceitáveis para que sistema funcione, para bem dos portugueses", defendeu.

Esta segunda-feira, o presidente do Chega exortou ainda o Governo a especificar o montante que será destinado à saúde mental e também a detalhar as medidas que estão previstas, afirmando que "não está determinado" no documento.

"Ninguém sabe quanto vai ser gasto em saúde mental, e isto levanta a suspeita de que não vai ser gasto muito", disse.

André Ventura pediu que seja alocada "uma verba decente" para esta área, alertando que a saúde mental dos portugueses se tem vindo "a deteriorar consideravelmente".

O deputado defendeu que estas propostas são "fáceis de concretizar face ao orçamento" que o Governo apresentou.

Ventura pediu também ao Presidente da República que transmita que o Orçamento para 2024 "deveria ter soluções, que não tem, para o SNS e para os serviços de saúde que são prestados aos portugueses".