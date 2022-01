Chega vê PAN como o partido proibicionista

Proibir e taxar. Para o presidente do Chega, são estas as palavras que definem o PAN. No debate desta sexta-feira na ‘SIC Notícias’, foram várias as divergências entre André Ventura e Inês de Sousa Real."O seu programa pode ser todo muito bonito, acabadinho de sair das árvores, mas há uma coisa que não foge, o seu programa é proibir e taxar. Temos de ser todos vegetarianos porque o PAN quer?", disse Ventura.Já a porta-voz do PAN acusou o Chega de não se preocupar com o ambiente. "Olhamos para o seu programa e tem zero propostas para o ambiente", respondeu .