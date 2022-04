‘Chicão’ assume erros e Monteiro apoia Melo na corrida à liderança do CDS-PP

O primeiro dia do 29º Congresso do CDS, que termina este domingo em Guimarães, ficou marcado pela despedida do presidente cessante, Francisco Rodrigues do Santos, que deixou a liderança com um discurso no qual assumiu a culpa “pelos erros cometidos”. Já sobre o futuro, Manuel Monteiro, antigo presidente dos democratas-cristãos, garantiu que vai apoiar o eurodeputado Nuno Melo.









Rodrigues dos Santos prometeu este sábado que vai continuar pelo partido e assumiu a “frustração por não ter sido capaz de conduzir o CDS a um resultado honroso nas eleições Legislativas”.

E para substituir ‘Chicão’, Nuno Melo mostra vantagem em relação a outros candidatos, com os apoios da ex-deputada Cecília Meireles ou dos antigos presidentes centristas Manuel Monteiro e Assunção Cristas.





“Creio que o partido deve friamente pensar que os desafios obrigam a percebermos que está em melhores condições com a ajuda de Nuno Melo”, assumiu Monteiro, destacando-o dos outros três candidatos. Melo agradeceu a todos os independentes que o ajudaram a construir a sua moção de candidatura e prometeu trazer “as mulheres do CDS para a linha da frente”, sem se comprometer “com paridades, mas com talento”.



Portas mantém-se longe do CDS mas quer Melo a liderar



O antigo presidente do CDS Paulo Portas confirmou este sábado em comunicado que vai votar em Nuno Melo para a liderança centrista num “momento tão difícil”. Porém, afastou “qualquer regresso à politica partidária”. Portas, que confirmou que os “resultados das últimas eleições colocaram o partido numa situação de muito risco”, avançou que era seu “dever” dar “um sinal de confiança” a Nuno Melo.