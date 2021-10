A convulsão interna que se vive no CDS não dissuadiu o presidente centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, de se afirmar como o único capaz de reerguer o partido, lançando já a sua recandidatura à liderança do CDS. Convicto de que irá vencer, muito por força do sucesso conquistado nas Autárquicas, Chicão decidiu antecipar o congresso eletivo de janeiro de 2022 para o final de novembro ou início de dezembro deste ano, sabe o CM.