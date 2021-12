'Chicão' encabeça lista do CDS às Legislativas por Lisboa com Ribeiro e Castro a "número dois"

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, encabeça a lista de candidatos a deputados pelo partido nas eleições legislativas de 30 de janeiro e o ex-líder José Ribeiro e Castro será "número dois".

De acordo com informação transmitida à agência Lusa por fonte oficial centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, que nas legislativas de 2019 foi "número dois" pelo círculo do Porto e falhou a eleição, será agora cabeça de lista por Lisboa.

A lista é composta também pelo ex-líder José Ribeiro e Castro em segundo lugar, a vogal da Comissão Política Nacional Margarida Bentes Penedo em terceiro e o líder da Juventude Popular, Francisco Camacho, em quarto.

O Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se hoje para aprovar as listas de candidatos a deputados nas eleições legislativas de 30 de janeiro, reunião marcada para as 21:00 mas que ainda não teve início.