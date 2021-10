A direção nacional do CDS nomeou para senador Manuel Alferes Pereira, que foi condenado a 30 de junho pelo juízo cível do tribunal da comarca de Aveiro a pagar a Ângelo Santos, outro militante centrista, a quantia de 2087,27 € acrescidos de juros de mora, segundo a sentença a que o CM teve acesso. Em causa está a apropriação indevida de dinheiro do partido.