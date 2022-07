Chumbada moção de censura do Chega ao Governo

Foi chumbada em reunião plenária na Assembleia da Républica, esta quarta-feira, a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo, com 133 votos contra, 80 abstenções e 12 votos a favor (todos do Chega).

Apenas o Chega votou a favor desta moção de censura ao Governo, tendo o PSD e IL optado pela abstenção e o PS, PCP, BE, PAN e Livre votado contra.

A moção do partido de André Ventura era intitulada "acabar com a deterioração constante da credibilidade do Governo e o empobrecimento crónico dos portugueses".do partido de André Ventura à ministra da Saúde, Marta Temido, e a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, governante o qual o Chega pediu a demissão, na sequência da polémica com o despacho dos aeroportos do Montijo e Alcochete.(em atualização)