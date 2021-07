Chumbado pedido do Chega para levar MAI ao Parlamento para falar sobre desacatos de Reguengos

O requerimento do Chega para chamar ao parlamento o presidente da câmara de Reguengos e o ministro da Administração Interna sobre os desacatos que ocorreram na região foi, esta quarta-feira, chumbado com voto contra de todos e abstenção do PSD e de Joacine.



"Este chumbo mostra que a esquerda e a extrema esquerda continuam a proteger de forma indecente Eduardo Cabrita, mesmo quando a sua responsabilidade e do seu ministério são evidentes. Mais uma vez vamos ter um caso sem culpados nem responsáveis políticos em Reguengos, o verdadeiro paraíso da impunidade", disse André Ventura.

Ver comentários