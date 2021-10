Chumbar orçamento é recusar às crianças "compromisso com o seu futuro", diz o PS

O PS avisou esta quarta-feira que chumbar o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) é também recusar às crianças e às famílias o "compromisso com o seu futuro" e um documento que "concretiza a esperança" para estas pessoas.

Numa intervenção na tribuna do parlamento no segundo e último dia do debate na generalidade do OE2022, a deputada do PS Isabel Rodrigues defendeu que "para as crianças e para as famílias este é um orçamento que concretiza a esperança" e que, aprová-lo, "é dizer às crianças e às famílias que "o compromisso é firme" e que será honrado.

"Rejeitar este orçamento é, a par de tudo aquilo de que já falámos ontem e hoje, recusar também às crianças e às famílias este compromisso com o seu futuro", avisou, num recado às bancadas da esquerda que ameaçam o chumbo do documento já esta tarde.