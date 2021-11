Chumbo do OE 2022 não trava algumas medidas

Apesar do Orçamento do Estado de 2022 (OE) ter sido chumbado, algumas medidas podem aplicar-se, através do atual OE, segundo alguns juristas disseram à Lusa.Para Susana Afonso, especialista em Direito do Trabalho, a majoração do montante do subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade, prevista no OE deste ano, não é interrompida pelo facto de o País se preparar para entrar no novo ano sem o documento aprovado, antes se manterá "em vigor até à entrada em vigor do OE de 2022".Também Madalena Caldeira, especialista em Direito do Trabalho da Abreu Advogados, entende que a despesa com a majoração estaria acautelada no âmbito do regime transitório. Além disto, a Lei de Enquadramento Orçamental coloca as prestações sociais entre as situações que não estão sujeitas ao limite de despesa imposto pelo regime de duodécimos.O adicional ao Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) é outra das medidas que pode ser aplicada. A inexistência de um OE em vigor em 2022 não impede a sua cobrança.O Governo já assegurou que irá subir o salário mínimo em 40 euros em 2022, para 705 euros, uma vez que a atualização não depende do Orçamento.