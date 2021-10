O Parlamento chumbou esta quarta-feira a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022. Ao encerrar o debate, o primeiro-ministro ainda fez um último apelo aos parceiros de esquerda para aprovarem o documento na generalidade, mas BE e PCP não lhe deram ouvidos. António Costa assumiu que deverá haver eleições legislativas antecipadas e já fixou o objetivo a alcançar: uma "maioria reforçada, estável e duradoura".