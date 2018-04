Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva em salas e corredores de escola em Cinfães preocupa BE

Partido denuncia "péssimas condições para alunos, professores e funcionários, com água a cair nas próprias salas".

11:30

O BE alertou esta terça-feira para o estado da escola sede do agrupamento de escolas de Cinfães, Viseu, cujas instalações apresentam "péssimas condições para alunos, professores e funcionários, com água a cair nas próprias salas".



"Chegou a informação ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que neste estabelecimento de ensino são utilizados baldes e toalhas para conter e evitar que a água se infiltre nos corredores e salas da escola. Estes problemas têm vindo a agravar-se com a chuva e o mau tempo e tornaram-se um entrave ao bom funcionamento diário desta escola", sintetiza o BE.



Nesse sentido, o partido pergunta ao Governo se tem conhecimento desta situação e o "que vai o Ministério da Educação fazer para garantir que esta comunidade escolar volta a ter condições básicas para frequentar, diariamente, este estabelecimento de ensino".



O BE diz ter visitado a escola para constatar o estado das instalações e recorda que a Câmara Municipal de Cinfães e o Ministério da Educação lançaram um concurso de mais de 350 mil euros para a mudança do telhado, de janelas e portas no âmbito da eficiência energética, "mas as obras só começarão no próximo ano letivo".



"Sendo assim, esta comunidade escolar terá de esperar, mesmo continuando a chover nas salas de aula, pelo próximo ano letivo. A Escola EB 2,3 General Serpa Pinto é a escola sede do Agrupamento de Escolas de Cinfães e abrange as escolas de 12 das 17 freguesias da zona. O agrupamento é constituído por nove estabelecimentos da educação pré-escolar, 15 escolas do 1.º ciclo e pela Escola Básica 2,3 General Serpa Pinto. A situação é insustentável, se nada for feito de imediato", conclui o partido.