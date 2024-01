Pedro Nuno quis separar as águas na sua primeira intervenção no congresso socialista: “Este capítulo escrito pelos Governos socialistas liderados por António Costa encerra-se agora”, disse o novo secretário-geral, acrescentando que se abre um novo ciclo.” “Temos problemas nos serviços públicos, na saúde, na escola pública, há dificuldades no acesso à habitação.









Ver comentários