CIMAA promove Cerimónia de Assinatura dos Termos de Aceitação do Programa de Apoio à Produção Nacional

A CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo promove a "Cerimónia de Assinatura dos Termos de Aceitação do Programa de Apoio à Produção Nacional" no próximo dia 21 de julho, quarta-feira, das 16h00 às 17h10, no auditório do Instituto Politécnico de Portalegre.



Esta cerimónia contará com a presença e intervenções do Presidente da CIMAA, Hugo Hilário, do Presidente da CCDRA, Ceia da Silva, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

São 11 as micro e pequenas empresas do Alto Alentejo abrangidas pelo Programa de Apoio à Produção Nacional com o montante total de mais de 1 milhão de euros, e apoio em mais de 600 mil euros de fundos europeus do Programa Operacional do Alentejo 2020, para investirem na expansão das suas instalações, aquisição de novos equipamentos, diversificação da produção, redução de custos com energia e modernização de processos e serviços prestados, em contrapartida, comprometem-se a manter os 41 postos de trabalho.



O processo de aprovação das candidaturas foi conduzido pela Estrutura de Apoio Técnico (EAT) da CIMAA. As empresas abrangidas operam nos setores da indústria, restauração e turismo e localizam-se nos concelhos de Portalegre (3), Elvas (3), Crato (1), Marvão (1), Monforte (1), Ponte de Sor (1) e Sousel (1).

Dirigido às micro ou pequenas empresas, o Programa de Programa de Apoio à Produção Nacional é um apoio direto ao investimento empresarial produtivo, que pretende estimular a produção nacional, com especial enfoque nos setores industrial, turismo e restauração. Destina-se às micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.