Cimeira CPLP fecha acordo para livre circulação

A assinatura de um acordo de mobilidade, a aposta no reforço da cooperação económica e empresarial e um alerta deixado à Guiné Equatorial, país onde continua a vigorar a pena de morte, marcaram o encerramento da 13ª cimeira de chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que ontem terminou em Luanda.No final do encontro que juntou os líderes políticos dos nove países da CPLP, o primeiro-ministro, António Costa, considerou que o acordo de mobilidade "vai mudar tudo na vida das pessoas", porque inverte o atual princípio da autorização pela emissão de visto para o da liberdade da circulação, e admitiu que a sua ratificação no Parlamento português possa ocorrer em setembro.