Cimeira Social com 24 chefes de Estado e de Governo da União Europeia arranca hoje no Porto

A Cimeira Social arranca esta sexta-feira no Porto, com a presença de 24 dos 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos para definir a agenda social da Europa para a próxima década.

Dois chefes de governo anularam a deslocação a Portugal devido à situação pandémica nos seus países -- a alemã Angela Merkel e o holandês Mark Rutte -- e um terceiro por estar de quarentena - o maltês Robert Abela.

Os presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como os vice-presidentes executivos da Comissão Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, o Alto Representante Josep Borrell e os comissários Elisa Ferreira, Mariya Gabriel e Nicolas Schmit, vão também estar no Porto.