O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, apontou este domingo que a Cimeira Social da União Europeia (UE) "foi um equívoco em muitas áreas", tendo abdicado da erradicação da pobreza e da política de pleno emprego.

O líder comunista falava aos jornalistas à margem da evocação e homenagem ao centenário do nascimento do general Vasco Gonçalves, realizado na Voz do Operário, em Lisboa, com organização da Associação Conquistas da Revolução (ACR).