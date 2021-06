C inco contribuintes legalizaram no perdão fiscal, em 2012, mais de 382,2 milhões de euros que tinham escondidos no estrangeiro. Um destes contribuintes legalizou mais de 151,4 milhões de euros. Todo este património foi legalizado no Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT) III, que vigorou em 2012. Lisboa, Porto, Braga e Aveiro são as regiões onde foram declarados os montantes patrimoniais mais altos no conjunto do ...