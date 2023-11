Cinco suspeitos da Operação Influencer detidos pelo menos até segunda-feira

Os cinco suspeitos detidos no âmbito da Operação Influencer deverão permanecer nas instalações da PSP de Moscavide, Lisboa, pelo menos até segunda-feira, dia em que poderão ser conhecidas as medidas de coação.Afonso Salema, Diogo Lacerda Machado, Nuno Mascarenhas, Rui de Oliveira e Vítor Escária foram detidos na terça-feira no seguimento de uma investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde.Em causa estarão crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência. Estão a ser investigadas as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas); um projeto de central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, apresentado por consórcio que se candidatou ao estatuto de Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu (IPCEI); o projeto de construção de "data center" desenvolvido na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade "Start Campus".