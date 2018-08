Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláusula para travar abusos não convence

Costa disponível para criar cláusula que limite o uso dos períodos experimentais .

Por Janete Frazão | 10:45

O Governo está disponível para por um travão no alargamento do período experimental dos contratos a termo, que está previsto passar de 90 para 180 dias, para os trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração. A garantia foi dada por António Costa, numa entrevista ao ‘Expresso’. "Estou eu [disponível] e seguramente todos os parceiros sociais, porque as normas não são para ser abusadas", disse o primeiro-ministro. Os patrões têm dúvidas sobre a criação desta cláusula antiabuso.



Ao CM, António Saraiva, da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), defende que "há legislação, logo, penalizações previstas". "Não vamos estar a criar legislação sobre legislação." João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) aceita a ideia, "desde que a criação da cláusula não desvirtue o acordo alcançado".



Na mesma entrevista, Costa recusa adiantar pormenores sobre as negociações com os parceiros à esquerda em torno dos aumentos salariais na Função Pública, em 2019. "Até as negociações estarem encerradas não vai haver mais especulação." Da parte dos sindicatos, exige-se chegar a bom porto na matéria. "Para os trabalhadores do Estado, muitos que não tiveram atualização remuneratória durante anos, é justo fazê-la agora", disse, ao CM, Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE)".



"Achamos justo os 3%", acrescentou. Já José Abraão, da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) alerta que "terá de haver uma atitude diferente do Governo para acomodar aumentos". "Caso contrário, teremos um outono muito quente." O discurso de Costa é vago: "Vai ser um orçamento de continuidade. O descongelamento das carreiras vai prosseguir, o aumento das pensões vai aumentar, a política salarial também."



Chefe do Governo "surpreendido" com caso Robles

O primeiro-ministro assume ter ficado surpreendido com o denominado ‘caso Robles’, que envolveu o vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa. "Nunca imaginei que quem prega com tanta virulência a moral política cometesse pecadilhos", disse António Costa ao ‘Expresso’, em reação ao facto de Ricardo Robles ser o rosto mais marcante da luta contra a especulação imobiliária na capital, ao mesmo tempo que adquiriu um prédio em Alfama por 374 mil euros, que depois colocou no mercado à venda por 5,7 milhões de euros. O autarca renunciou, entretanto, às funções.



Perfil de sucessor de Marques Vidal na PGR já definido

O perfil do sucessor de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República já está definido. A garantia foi dada por António Costa ao ‘Expresso’, ainda que o primeiro-ministro recuse, para já, levantar o véu sobre a escolha. "Esse é um assunto que falaremos com o Presidente da República no momento próprio, que é em outubro", disse. Marques Vidal assumiu funções na PGR em outubro de 2012.