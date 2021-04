Parlamento reúne para decidir renovação do Estado de Emergência até 30 de abril

Ao minuto Atualizado a 14 de abr de 2021 | 16:31

16:31 | 14/04 Inês Sousa Real, do PAN, começou por dizer as limitações à "Saúde e vida não podem estar acima dos limites constitucionais" A deputada falou a falta de resposta aos "problemas de saúde mental e ausência de apoios, alimentar e social que tem faltado também nas escolas". Foi pedida "testagem regular dos agentes escolares" e testagem nos setores que reabrem na próxima fase do desconfinamento "A par da reabertura é essencial evitar o caos social", considerou Inês Sousa Real.



A deputada referiu uma "hecatombe" com atrasos no combate "ao racismo, a xenofobia, às desigualdades".



Terminou dizendo que o partido votará a favor da renovação do Estado de Emergência, com espernaça que "será o último".

16:23 | 14/04 João Almeida do CDS-PP, disse que "o Governo nunca conseguiu transmitir ao País consistência nas suas opções".



"Anda sempre a navegar à vista, sempre a procurar um otimismo que permita um enquadramento eleitoralista", atirou o centrista, que foi mais longe: "Coragem e determinação é tudo o que tem faltado ao Governo" João Almeida diz que a renovação do estado de emergência é "mais do mesmo": "Não haver resposta ao problema de fundo", apontou. "O estado de emergência não é mais do que o papel que é publicado", disse, considerando que,, por isso, a população "ignora" o Governo, o que, na opinião dos centristas "é mau". Referiu que as medidas "são incompreendidas", perante as novas regras todas as semanas. "Ninguém sabe o que deve e pode fazer da sua vida", apontou. João Almeida sublinhou aind aa crise social: "Há muitos portugueses que não sabem o que fazer com a suia situação profissional". "Triste o governo que permite que se crie esta ideia", terminou, dizendo que a "verdadeira emergência é a que acontece neste Governo".

16:14 | 14/04 João Oliveira do PCP foi particularmente crítico da "guerra das farmacêuticas" que produzem as vacinas contra a Covid-19, lamentando o último episódio com a Johnsson&Johnsson. "É preciso diversificar a aquisição e uso de vacinas" defendeu, pedindo mais medidas de reforço de capacidade de testagem, "essenciais" para evitar novos confinamentos. Criticou as medidas de apoios sociais: "Registamos que o Governo procedeu a um reforço, confirmando o que o PCP diz desde o ano passado.



Os comunistas sublinham que é necessária uma resposta mais robusta a quem foi afetado pela pandemia. Considerou que é "preciso que dê essa resposta, é preciso que essa resposta e apoios" cheguem aos vários setores que "estão sem resposta".



Referiu ainda 9 mil trabalhadores que foram alvo de despedimentos coletivos na pandemia, para sublinhar a necessidade de reforçar os apoios sociais.

16:08 | 14/04 Pedro Filipe Soares BE Pedro Filipe Soares, do Bloco considerou que "é o último Estado de Emergência que o país precisa, referindo no entanto as "nuvens no horizonte", mas sublinhou que "UCI e internamento estão melhores". Defendeu o bloquista "que não se pode banalizar estados de emergência" e diz que quando o partido aprovou os anteriores estados de exceção, fê-lo "com sentido crítico" e disse que "tantas vezes" o Governo ficou aquém da resposta necessária. "Em vez de centrar a atenção nas pessoas, decidiu fazer uma guerra no Parlamento com os apoios sociais, uma guerra que o País não precisava.



Falou ainda o deputado do BE num "jogo político absolutamente desnecessário".



"Se este Estado de Emergência é necessário é o último que deve acontecer neste período", reforçou no final da intervenção.

16:03 | 14/04

O PSD criticou o Governo, dizendo ser necessário um executivo "responsável e ativo, coerente", que "não tem sido visto" Os sociais-dmocratas criticaram a "degradação serviços públicos no último ano".



"Tudo o resto não parou, ou não devia ter parado", considerou perante a "preguiça e desleixo do governo".



O PSD apontou ainda a "ausência de medidas de fundo nas aprendizagens dos alunos", defendendo que "pais alunos e professores são quem deu verdadeiras lições a este Governo".

15:53 | 14/04 "Não desistimos de Portugal nem dos Portugueses", disse Susana Amador do PS, sublinhando que a "estratégia de testagem" tem sido "central" na redução da transmissão e "prevenção de mortes e menorização do impacto da Covid" no SNS.



Referiu o número dos recuperados, fruto "do SNS que trabalha todos os dias". "Já chega de abril que dói", defendeu.



Pediu ainda redobrada atenção no plano de desconfinamento perante o aumento do número de casos, R(t) e incidência. Sublinhou os 9,3 milhões de testes já feitos à Covid-19.



Assim, a socialista apelou à renovação do Estado de Emergência. "A estratégia é a ritmo lento e tem que se ir adaptando", disse, sublinhando que é importante acautelar "os próximos passos" no desconfinamento.

15:49 | 14/04 Marta Temido reagiu aos ataques das outras bancadas parlamentares referindo "o esforço brutal de todos os portugueses que permitiu que neste período permitisse aplicar a estratégia de desconfinamento". "Não é verdade que a testagem seja insuficiente. Como podemos pedir confiança aos outros se dizemos mentiras.", defendeu Marta Temido. "Desceu número de testes porque o número de testes acompanha a infeção", justificou a ministra da Saúde. "Realizámos testes a todos os professores e na comunidade escolar", que, diz Marta Temido, foi alergado "também aos alunos".

15:46 | 14/04 Miguel Costa Matos do PS considerou que "não podemos permitir que este desconfinamento seja uma nova prequela a uma nova vaga". Disse que os portugueses chegam a este mês "cansados", mas referiu que "se começámos a desconfinar foi porque respeitámos as regras".



"É hora de voltar a agradecer, aos portugueses, aos profissionais de saúde e serviços essenciais", afirmou, saudando que o apoio à Saúde Mental foi reforçada, "sem prazo", o que deve continuar mesmo após o fim da pandemia. O socialista citou Margaret Tatcher para dizer que "os problemas dos outros são os nosso problemas" e que as soluções "devem ser de todos para todos".

15:42 | 14/04 Eduardo Teixeira, deputado do PSD, foi também crítico da estratégia de testagem do Governo. Referiu o "número irrisório e muito aquém da necessidade".



"É grave que o processo de desconfinamento não tenha sido alicerçado numa estratégia de testagem aos professores, pssoal não docente e em serviços essenciais que desempenham trabalho presencial", acusou o social-democrata. Foi ainda referido que a "propaganda contrasta com a realidade das políticas do PS", relativamente aos apoios.

15:38 | 14/04 Pedro Zagacho Gonçalves Moisés Ferreira - BE Moisés Ferreira, do BE, também criticou o plano de testagem do Governo.



"Portugal é dos que menos testa e é dos países em que o Governo anuncia que vai testar de forma massificada a população", defendeu o bloquista, referindo casos de surtos e regiões com amior incidência que justificavam maior testagem, em especial nos setores da agricultura e construção.

15:35 | 14/04 Pedro Zagacho Gonçalves O PCP considerou "fundamental reforçar o esforço de testagem" e reforçar a capacidade do SNS para conciliar "resposta à pandemia" com "as outras valências" de Saúde. Os comunistas reclamam que "não se compreende as reticências do governo a quem precisa mais de apoios", falando numa "situação dramática", criada pela pandemia. Referiram ainda a incredibilidade perante a "guerra das farmacêuticas" nas vacinas, em referência ao caso da AstraZeneca e da Janessen, por alegados casos de coágulos, falando em "prejuízos irrecuperáveis à confiança nas vacinas" à escala global.

15:32 | 14/04 Pedro Zagacho Gonçalves A deputada do CDS-PP Cecília Meireles criticou o plano de testagem do Governo, considerando que 23 mil testes PCR feitos diariamento são "insuficientes", com os testes rápidos a serem classificados de "testagem artificial". Questionou se "temos o mesmo número de testes PCR que no período de confinamento, não devia ser alterada a estratégia de testagem", defendeu, criticando a ministra da Saúde.

15:20 | 14/04 A deputada Inês Sousa Real, do PAN, refere que o relatório apresentado pelo Governo é "pobre" no que diz respeito aos dados de género e faixas etárias que a pandemia atinge.



O partido refere ainda que o apoio à saúde mental carece de atenção por parte do Governo.



"A saúde publica não pode ser vista como algo menor", refere a deputada e acrescenta que nesta fase de desconfinamento é necessário ter a certeza que não são cometidos erros.

15:18 | 14/04 A deputada Mariana Silva, do partidos Os Verdes, questiona se o Governo tem consciência do turbilhão da vida dos portugueses.



A deputada refere que os relatórios continuam a não apresentar os apoios para a saúde mental; bem como a questão da oferta dos transportes públicos que, segundo o partido, deve ser analisada pelo Governoi de forma mais clara; para o partido o número de casos de violência doméstica também deveria constar nos relatórios.



15:16 | 14/04 O deputado do Chega, André Ventura, diz que o relatório é um exercício de fantasia. O relatório apresenta menos casos e mortos por Covid-19 mas "não apresenta o número de falência, de desempregados e o número de pessoas que tiveram que procurar apoios".







15:12 | 14/04 O ministro da Administração Interna, Eduardo cabrita, abriu o debate alertando que este período prova que o Governo e a Assembleia estiveram certos.



Eduardo Cabrita explica que durante a última quinzena houve uma redução de novos casos e óbitos devido à Covid-19 assim como se verificou uma redução de internados.



"Os portugueses contribuiram ativamente para estes resultados", refere o ministro.





O Parlamento debate esta quarta-feira a renovação do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa já afirmou desejar que seja a última. projeto presidencial que renova o estado de emergência até 30 de abril , enviado esta terça-feira para o parlamento, é idêntico ao que está atualmente em vigor, sem quaisquer alterações ao articulado.Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa expressou o desejo de que esta "fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril". Contudo, na introdução deste diploma, nada é referido sobre essa possibilidade.