CM revela propostas de todos os partidos nas principais áreas

líder da AD prometeu “menos impostos sobre famílias e jovens”, com a baixa do IRS em todos os escalões, menos no último. “Queremos garantir que temos mesmo uma classe média”, disse.





Na Saúde, a coligação quer um programa de emergência “para salvar o SNS”, médico de família para todos os portugueses até 2025 e um cheque-cirurgia automático.

As propostas dos partidos nos temas-chave

O PS quer o Estado a ajudar as famílias que têm empréstimos bancários para a compra de casa e que se encontrem em dificuldades para pagar as prestações. A promessa consta do programa eleitoral socialista para as legislativas de 10 de março e foi apresentada este domingo, em Lisboa, pelo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos.