É a primeira grande troca de palavras diretas entre os dois principais candidatos a secretário-geral do PS. Pedro Nuno Santos lamenta que José Luís Carneiro defenda “que o PS deva ser a muleta de um Governo do PSD em caso de vitória” dos sociais-democratas. Apesar de não fechar portas nem à esquerda, nem à direita, Nuno Santos disse em Coimbra que “sabe como garantir a autonomia estratégica do PS”.









