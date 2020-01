Comboios dão lugar a passeios turísticos de 220 quilómetros

Mais de 220 quilómetros de caminhos de ferro desativados foram, nos últimos anos, transformados em ecopistas. Com percursos entre vales e rios, florestas e áreas urbanas, estes troços outrora usados por comboios são agora percorridos por caminhantes e ciclistas.

O programa de reabilitação prevê a transformação de 950 quilómetros (dos mil desativados) em percursos pedonais e cicláveis. Neste momento, e em resultado de protocolos com os municípios, estão disponíveis nove ecopistas: Minho, Famalicão, Guimarães, Tâmega, Sabor, Dão, Vouga, Montado e Mora.

A ecopista do Minho, que se desenvolve junto ao rio com o mesmo nome, passa pela estação de Valença e pelo antigo apeadeiro da Senhora da Cabeça, em Cortes, e é uma das mais premiadas a nível internacional, tendo sido já classificada como a terceira melhor via verde da Europa.

Também a ecopista do Dão - entre Santa Comba Dão e Viseu, já conquistou o Prémio de Mobilidade em Bicicleta na categoria de Comunidades Intermunicipais. Com quase 50 quilómetros, esta é atualmente a ecopista mais extensa e, para muitos, a mais bonita.

Para além dos 220 quilómetros em funcionamento, a IP Património tem já planos para mais 520 quilómetros, que já foram contratualizados, adiantou ao CM fonte da empresa. O projeto mais recente foi assinado com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e envolve cerca de 200 quilómetros de antigos canais ferroviários.

Paralelamente à recuperação destas antigas vias ferroviárias têm sido desenvolvidos negócios turísticos, desde o aluguer de bicicletas até passeios em veículos tipo ‘rail bike’ (texto em baixo), passando pela observação de aves.

A recuperação destes canais ferroviários insere-se numa política mais vasta de preservação do património. "Só vendemos o que não conseguimos valorizar ou rentabilizar", garante ao CM Nuno Neves, administrador da IP Património. A empresa que gere o património ferroviário e rodoviário tem cerca de 950 contratos, que incluem desde parques de estacionamento até supermercados no interior das estações, passando por restaurantes e hotéis.



Pedalar no Marvão sobre carris de ferro

Há um único troço no País que preserva os carris de ferro para... pedalar. Os 15 quilómetros entre Marvão-Beirã e Castelo de Vide é feito em veículos ‘rail bike’, vindos expressamente dos Estados Unidos. O ponto de viragem é feito sobre uma ponte de 1930, a 30 metros de altura.