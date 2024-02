Paulo Raimundo diz que resultado das eleições nos Açores "acaba com o mito de que CDU estava em declínio"

É com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que aarranca esta segunda-feira com uma série de oito entrevistas aos principais líderes partidários no âmbito das próximas eleições legislativas marcadas para 10 de março. As entrevistas individuais são conduzidas pelo jornalista Pedro Mourinho e têm lugar durante o ‘Grande Jornal da Noite’.Sobre as eleições nos Açores, Paulo Raimundo diz que o "resultado acaba com o mito de que CDU estava em declínio", uma vez que conseguiu mais 85 votos que nas eleições anteriores, em 2020. O secretário-geral do PCP afirma que as "sondagens condicionam muito e acertam pouco".