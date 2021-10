Comentador da CMTV Marcos Perestrello eleito na Assembleia da NATO

O comentador da CMTV Marcos Perestrello foi um dos dois portugueses escolhidos nesta 67.ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO, que decorrerá em Lisboa esta quarta-feira, para desempenhar um cargo relevante.O deputado socialista Perestrello foi eleito presidente da Subcomissão para as parcerias da NATO onde substitui o histórico deputado alemão Karl Lamers (CDU).Perestrello tinha como adversário o deputado da Liga-Salvini Paolo Formentini que desistiu perante o apoio dos socialistas, conservadores, liberais e deputados americanos ao comentador da CMTV.O outro português que ocupará um cargo relevante na Assembleia da NATO é a socialista Lara Martinho que será relatora do Relatório Especial sobre a participação da Nato no Afeganistão.Dezenas de representantes dos 30 Estados-Membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, bem como um alargado painel de países parceiros, juntam-se nesta sessão anual, este ano na capital portuguesa. A próxima cimeira vai decorrer em Madrid no próximo ano.