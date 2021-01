'Comício-volante' de Ventura em Leiria: “Chuva é sinal de que estamos abençoados”

Os assobios e gritos de protesto que esta quarta-feira se fizeram ouvir durante o ‘comício-volante’ de André Ventura em Leiria acabaram por dominar a intervenção do candidato do Chega. "Se protestam é porque se habituaram a viver à sombra de esquemas que temos de acabar em Portugal", refutou André Ventura, acrescentando que as duas dezenas de manifestantes são "subsidiodependentes que nos seguem pelo País".O comício decorreu num camião, que estava parad junto à sede distrital do Chega, sob chuva intensa, que o candidato considerou "sinal" de que estão "abençoados e no caminho certo". "Não nos peçam para sermos moderados ou fofinhos, estamos cansados de tanta destruição", atirou.André Ventura falou durante 15 minutos, sempre com assobios e protestos de fundo, e apelou ao voto no próximo domingo, dizendo que "mesmo que esteja um vendaval, não se vai comparar ao vendaval político que vamos ter na noite de dia 24".