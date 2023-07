Comissão do novo aeroporto é contestada por autarcas

A Comissão Técnica Independente (CTI) que está a estudar a nova localização do aeroporto, vai realizar esta terça-feira a sua segunda conferência para apresentar a segunda fase da Avaliação Ambiental Estratégica. O encontro, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, realiza-se numa altura em que aquela entidade, liderada por Maria do Rosário Partidário, sofre uma forte contestação por parte de alguns autarcas, que colocam em causa o rigor das atas das reuniões e criticam o facto de elas não reproduzirem fielmente o pensamento da sua presidente, apurou o CM.









Ver comentários